ГБР рассказало о деталях инцидента с полицейским в метро Харькова

Фото 2 - пресс-служба ГБР

Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства стрельбы полицейским на станции метро "Научная" в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, находясь в наряде, полицейский в два часа ночи якобы заметил посторонних на закрытой станции метро и вызвал наряд спецназа патрульной полиции ТОР. Прибыв на место, спецназовцы обнаружили, что полицейский закрылся в одной из служебных комнат, а когда вышел из нее - несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия в сторону коллег.

Во время личного осмотра вещей, у полицейского изъяли вещество, которое, по данным ГБР, похоже на психотропное средство.

Правоохранителю грозит от девяти до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.