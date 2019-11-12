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ГБР рассказало о деталях инцидента с полицейским в метро Харькова

ГБР рассказало о деталях инцидента с полицейским в метро Харькова - Фото
Фото 2 - пресс-служба ГБР
12.11.2019, 16:35

Ранее сообщалось, что полицейский устроил стрельбу в метро Харькова

Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства стрельбы полицейским на станции метро "Научная" в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба ГБР. 

По предварительной информации, находясь в наряде, полицейский в два часа ночи якобы заметил посторонних на закрытой станции метро и вызвал наряд спецназа патрульной полиции ТОР. Прибыв на место, спецназовцы обнаружили, что полицейский закрылся в одной из служебных комнат, а когда вышел из нее - несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия в сторону коллег. 

Во время личного осмотра вещей, у полицейского изъяли вещество, которое, по данным ГБР, похоже на психотропное средство. 

Правоохранителю грозит от девяти до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

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метро Харьков полицейский
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