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Полицейский устроил стрельбу в метро Харькова

Полицейский устроил стрельбу в метро Харькова - Фото
Метро Научная (Фото: Facebook/Харьковский метрополитен)
12.11.2019, 10:00

Огонь был открыт на станции метро Научная

12 ноября около 3:50 утра 22-летний капрал полиции открыл стрельбу на станции метро Научная в Харькове. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Сообщается, что бойцы спецподразделения ТОР разоружили и задержали стрелка. В результате инцидента никто не пострадал, так как станция была закрыта в столь ранний час.

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Начато служебное расследование. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

По информации КП Харьковский метрополитен, станция не работала с 5:30 до 7 часов утра из-за следственных действий полиции.

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