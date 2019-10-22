ГБР взялась за чиновника, который купил для БТР советские шины

Фото - пресс-служба ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении и.о. начальника отделения обеспечения автотранспортом подразделений полиции в Запорожской области, который закупил на 249 000 гривень непригодные к использованию советские шины для БТР-80, выдав их за новые. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В пресс-службе заявляют, что шины 80-х годов были переданы чиновником батальону полиции особого назначения, который воюет на Донбассе.

Задержанному грозит срок от трех до шести лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.