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ГБР взялась за чиновника, который купил для БТР советские шины

ГБР взялась за чиновника, который купил для БТР советские шины - Фото
Фото - пресс-служба ГБР
22.10.2019, 12:01

Задержанному грозит срок от трех до шести лет тюрьмы

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении и.о. начальника отделения обеспечения автотранспортом подразделений полиции в Запорожской области, который закупил на 249 000 гривень непригодные к использованию советские шины для БТР-80, выдав их за новые. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В пресс-службе заявляют, что шины 80-х годов были переданы чиновником батальону полиции особого назначения, который воюет на Донбассе. 

Задержанному грозит срок от трех до шести лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.

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гбр бтр советские шины
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