Генштаб: Армия РФ пытается удержать рубежи в Харьковской области. Устанавливает блокпосты

Армия РФ пытается удержать ранее занятые рубежи в Харьковской области: ведет бои и усиливает полицейский режим на подъездных путях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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Ситуация по направлениям:

Слобожанское

Подразделения противника устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях рядом с населенными пунктами Великий Бурлук, Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск.

Российские военные осуществляют подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении: попытались безуспешно наступать в районе населенного пункта Долгенькое, понесли потери и отступили.

Донбасс

Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону и выйти на админграницы Луганской области.

На Северодонецком направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Северодонецк. Вел штурмовые действия в районе Тошковки.

На Бахмутском – оккупанты вели боевые действия в районе Александрополья, понесли потери и отступили. Противник также вел безуспешное наступление в районах Липового и Триполья.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском – снизилась интенсивности ведения боевых действий. Враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах.

Север

Армия Беларуси усиленно ведет разведку и разворачивает дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области.

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Наталия Фреик

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