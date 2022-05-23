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Генштаб: Армия РФ пытается удержать рубежи в Харьковской области. Устанавливает блокпосты

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 08:18
Генштаб: Армия РФ пытается удержать рубежи в Харьковской области. Устанавливает блокпосты - Фото
Фото: EPA

Армия РФ пытается удержать ранее занятые рубежи в Харьковской области: ведет бои и усиливает полицейский режим на подъездных путях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба. 

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Ситуация по направлениям:

Слобожанское

Подразделения противника устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях рядом с населенными пунктами Великий Бурлук, Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск.

Российские военные осуществляют подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении: попытались безуспешно наступать в районе населенного пункта Долгенькое, понесли потери и отступили.

Донбасс

Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону и выйти на админграницы Луганской области.

На Северодонецком направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Северодонецк. Вел штурмовые действия в районе Тошковки.

На Бахмутском – оккупанты вели боевые действия в районе Александрополья, понесли потери и отступили. Противник также вел безуспешное наступление в районах Липового и Триполья.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском – снизилась интенсивности ведения боевых действий. Враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах. 

Север

Армия Беларуси усиленно ведет разведку и разворачивает дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области. 

Читайте также: Битва за Северодонецк. Активные бои идут в нескольких километрах от города – Генштаб

 

Наталия Фреик
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война харьковская область генштаб
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