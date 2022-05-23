Генштаб: Армия РФ пытается удержать рубежи в Харьковской области. Устанавливает блокпосты
Армия РФ пытается удержать ранее занятые рубежи в Харьковской области: ведет бои и усиливает полицейский режим на подъездных путях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.
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Ситуация по направлениям:
Слобожанское
Подразделения противника устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях рядом с населенными пунктами Великий Бурлук, Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск.
Российские военные осуществляют подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении: попытались безуспешно наступать в районе населенного пункта Долгенькое, понесли потери и отступили.
Донбасс
Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону и выйти на админграницы Луганской области.
На Северодонецком направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Северодонецк. Вел штурмовые действия в районе Тошковки.
На Бахмутском – оккупанты вели боевые действия в районе Александрополья, понесли потери и отступили. Противник также вел безуспешное наступление в районах Липового и Триполья.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском – снизилась интенсивности ведения боевых действий. Враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах.
Север
Армия Беларуси усиленно ведет разведку и разворачивает дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области.
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