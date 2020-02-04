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Глава Черновицкого облсовета требовал взятку $400000 - САП

Глава Черновицкого облсовета требовал взятку $400000 - САП - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com
04.02.2020, 18:19

Задокументировано получение почти половины взятки

Председатель Черновицкого областного совета требовал взятку в размере $400 000. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Следствие установило, что в июле прошлого года чиновник вымогал у одного из предпринимателей Черновицкой области взятку $400 000 за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса. С августа по октябрь 2019 года задокументирован факт получения части средств - $180 000.

Cледствие собрало достаточно доказательств, и сегодня чиновнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.368 УК. Кроме того, сообщено о подозрении частному предпринимателю по ч. 4 ст. 369 УК - предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение.

САП не называет имени чиновника, однако известно, что председателем Черновицкого облсовета является Иван Мунтян, состоящий в партии Батькивщина.

  • Вчера НАБУ сообщило, что разоблачило начальника управления Госрезерва при попытке предоставлении $40 000 неправомерной выгоды главе Госрезерва.

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