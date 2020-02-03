Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

За попытку дачи взятки главе Госрезерва задержан чиновник

За попытку дачи взятки главе Госрезерва задержан чиновник - Фото
Фото: depositphotos.com
03.02.2020, 10:43

Начальник управления Госрезерва требовал взятки, чтобы якобы передать их главе ведомства

НАБУ заявляет, что разоблачила начальника управления Госрезерва при попытке предоставлении $40 000 неправомерной выгоды главе Госрезерва. Об этом НАБУ пишет в Facebook.

Следствие установило, что чиновник организовал схему получения неправомерной выгоды от руководителей предприятий, которые входят в сферу Госрезерва, за то, чтобы их не уволили с должностей, часть этих средств он забирал себе.

При вымогательстве взяток чиновник рассказывал руководителям предприятий, что в связи с назначением нового главы Госрезерва их могут уволить, и остаться на своих должностях они могут при его содействии, для чего нужно ждать деньги для дальнейшей их передачи главе Госрезерва. 

Чиновнику сообщили о подозрении по нескольким статьям УК и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог 2 100 000 грн.

27 ноября 2019 года Кабинет Министров назначил на должность председателя Государственного агентства резерва Ярослава Погорелого.

  • 30 января три человека были задержаны во время передачи первой части взятки в $50 000 главе Фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко. Следствие утверждает, что в целом за $5 млн мужчины просили назначить своего директора Одесского припортового завода.

Читайте также: СБУ: Замначальника ГФС в Полтавской области получил взятку $85000

Еще по теме
Напишите нам
госрезерв взятка набу
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 