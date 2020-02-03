За попытку дачи взятки главе Госрезерва задержан чиновник

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НАБУ заявляет, что разоблачила начальника управления Госрезерва при попытке предоставлении $40 000 неправомерной выгоды главе Госрезерва. Об этом НАБУ пишет в Facebook.

Следствие установило, что чиновник организовал схему получения неправомерной выгоды от руководителей предприятий, которые входят в сферу Госрезерва, за то, чтобы их не уволили с должностей, часть этих средств он забирал себе.

При вымогательстве взяток чиновник рассказывал руководителям предприятий, что в связи с назначением нового главы Госрезерва их могут уволить, и остаться на своих должностях они могут при его содействии, для чего нужно ждать деньги для дальнейшей их передачи главе Госрезерва.

Чиновнику сообщили о подозрении по нескольким статьям УК и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог 2 100 000 грн.

27 ноября 2019 года Кабинет Министров назначил на должность председателя Государственного агентства резерва Ярослава Погорелого.

30 января три человека были задержаны во время передачи первой части взятки в $50 000 главе Фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко. Следствие утверждает, что в целом за $5 млн мужчины просили назначить своего директора Одесского припортового завода.

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