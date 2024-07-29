Главный флаг Украины в Киеве приспустили из-за сильного ветра

Обычно флаг приспускают на админзданиях учреждений, предприятий, организаций и учебных заведений и других домах в знак траура

Главный флаг Украины (Фото: КГГА)

В Киеве приспустили главный флаг Украины из-за прогнозируемой непогоды. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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Городские власти подчеркнули, что флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

Украинский гидрометцентр прогнозировал, что в Киеве 29 июля будут порывы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый).

Сейчас сооружение флагштока крупнейшее в Украине: высота – почти 90 м, вес – 32 тонны, а размер полотнища флага – 16 на 24 м.

Непогоду прогнозируют и на 30 июля. По данным Укргидрометцентра, в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Специалисты призывают во время сильного ветра на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, не парковать рядом с ними автотранспорт; плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.