Головний прапор України у Києві приспустили через сильний вітер

Зазвичай прапор приспускають на адмінбудівлях установ, підприємств, організацій та навчальних закладів та інших будинках на знак жалоби

Головний прапор України (Фото: КМДА)

У Києві приспустили головний прапор України через прогнозовану негоду. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

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Міська влада наголосила, що прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

Український гідрометцентр прогнозував, що в Києві 29 липня будуть пориви вітру 15–20 м/с (перший рівень небезпечності, жовтий).

Наразі споруда флагштока є найбільшою в Україні: висота – майже 90 м, вага – 32 тонни, а розмір полотнища прапора – 16 на 24 м.

Негоду прогнозують й на 30 липня. За даними Укргідрометцентру, у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Фахівці закликають під час сильного вітру надворі триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, не паркувати поруч із ними автотранспорт; щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.