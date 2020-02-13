Главу Черновицкого облсовета отпустили под залог 10 млн грн

Высший антикоррупционный суд назначил председателю Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну залог в размере 10 млн гривень. Соответствующее решение принято на заседании суда.
Мунтян обязан являться в суд по первому требованию, сообщать о смене места проживания, не покидать Черновцы без уведомления следователя, воздержаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по своему делу, сдать паспорта, носить электронный браслет.
Мунтян состоит в партии Батькивщина.
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