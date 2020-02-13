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Главу Черновицкого облсовета отпустили под залог 10 млн грн

Главу Черновицкого облсовета отпустили под залог 10 млн грн - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
13.02.2020, 15:58

Он будет обязан носить электронный браслет слежения

Высший антикоррупционный суд назначил председателю Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну залог в размере 10 млн гривень. Соответствующее решение принято на заседании суда.

Мунтян обязан являться в суд по первому требованию, сообщать о смене места проживания, не покидать Черновцы без уведомления следователя, воздержаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по своему делу, сдать паспорта, носить электронный браслет.

Мунтян состоит в партии Батькивщина.

  • Следствие установило, что в июле прошлого года Мунтян вымогал у одного из предпринимателей Черновицкой области взятку $400 000 за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса. С августа по октябрь 2019 года задокументирован факт получения части средств - $180 000. 4 февраля чиновнику сообщили о подозрении.

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