Главу Черновицкого облсовета отпустили под залог 10 млн грн

Суд (фото - pixabay.com)

Высший антикоррупционный суд назначил председателю Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну залог в размере 10 млн гривень. Соответствующее решение принято на заседании суда.

Мунтян обязан являться в суд по первому требованию, сообщать о смене места проживания, не покидать Черновцы без уведомления следователя, воздержаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по своему делу, сдать паспорта, носить электронный браслет.



Мунтян состоит в партии Батькивщина.

Следствие установило, что в июле прошлого года Мунтян вымогал у одного из предпринимателей Черновицкой области взятку $400 000 за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса. С августа по октябрь 2019 года задокументирован факт получения части средств - $ 180 000. 4 февраля чиновнику сообщили о подозрении.

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