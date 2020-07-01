Государству возвращен незаконно добытый янтарь на 12,5 млн грн - ГПУ

Фото: ГПУ

В Житомирской области суд вернул в доход государства более девяти тонн янтаря стоимостью 12,5 млн грн. Об этом сообщают Офис генпрокурора и пресс-служба СБУ.

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СБУ изъяла янтарь на подпольных промышленных комплексах, где его нелегально обрабатывали, в феврале и мае прошлого года в Одесской и Киевской областях.

У одного из фигурантов уголовного производства были обнаружены 292 пакета с камнями.

Экспертиза определила суммарную стоимость изъятого янтаря и изделий из него в более чем 12,5 млн грн. Постановлением Королевского районного суда Житомира изъятые камни конфискованы в доход государства.

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24 февраля сообщалось, что в Житомирской области планируют продать 200 янтарных участков.