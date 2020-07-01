Государству возвращен незаконно добытый янтарь на 12,5 млн грн - ГПУ

В Житомирской области суд вернул в доход государства более девяти тонн янтаря стоимостью 12,5 млн грн. Об этом сообщают Офис генпрокурора и пресс-служба СБУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
СБУ изъяла янтарь на подпольных промышленных комплексах, где его нелегально обрабатывали, в феврале и мае прошлого года в Одесской и Киевской областях.
У одного из фигурантов уголовного производства были обнаружены 292 пакета с камнями.
Экспертиза определила суммарную стоимость изъятого янтаря и изделий из него в более чем 12,5 млн грн. Постановлением Королевского районного суда Житомира изъятые камни конфискованы в доход государства.
Смотрите также: Журналист показал последствия незаконной добычи янтаря на Волыни: видео