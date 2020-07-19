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ГСЧС предупреждает о сильных ливнях и подъеме уровня воды на Западе Украины

19.07.2020, 10:05
ГСЧС предупреждает о сильных ливнях и подъеме уровня воды на Западе Украины - Фото
Наводнение, паводок (илююстративное фото - pixabay.com)

Из-за ожидающихся ливней спасатели объявили первый уровень опасности (желтый) в Карпатах и на Закарпатье

19-20 июля в Карпатах и на Закарпатье ожидаются сильные ливни (объявлен первый уровень опасности (желтый), в трех областях возможен подъем уровня воды. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Повышение уровня будет фиксироваться по отношению к уровню на 08:00 17 июля. Его прогнозируют на:

- реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области); возможен выход воды на отдельных участках речных пойм, без остальных негативных последствий; при сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока;

- реке Припять у села Речица и реке Стоход у Любешова (Волынская область); возможно затопление сельскохозяйственных угодий и приусадебных участков в приречных населенных пунктах Ратновского и Любешевского районов.

  • 23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за сильных дождей начались сильные паводки. Людей эвакуировали из аварийных домов.
  • По данным Укравтодора, стихия в Ивано-Франковской области разрушила 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов, отселены 285 человек.

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Марк Сировой
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