Харьков. Если идете в метро – берите с собой документы

Харьковчанам, которые пойдут в метро для убежища, надо брать с собой документы, удостоверяющие личность. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Харьковчанам, которые идут в метрополитен с целью укрытия, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность", – говорится в сообщении.

Комендантский час в Харькове начнется в 18:00 и будет длиться до 06:00.

В Киеве комендантский час – с 17:00 до 08:00.

Марк Сировой

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