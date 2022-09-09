Харьков. Россия ночью обстреляла два района: есть разрушения домов и вуза

Армия России ночью обстреляла Харьков, повреждены частные дома и один из вузов. Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

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Был обстрел Киевского района, попало в частный сектор, написал городской глава в 23:31. Частично разрушено несколько домовладений, обошлось без пострадавших. Предварительно – Россия била из РСЗО.

Также ночью РФ обстреляла Салтовский район, сообщил Терехов в 05:46. Пострадал один из вузов. Разрушения и завалы разбирают спасатели.

На Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов, продвинулись на 50 км.

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Марко Сировой

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