Харьковчане стали "игнорировать" общественный транспорт

Трамвай в Харькове (Фото: depo.харьков)

Харьковчане стали меньше пользоваться услугами общественного транспорта по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает местное издание Дозор со ссылкой на областное управление статистики.

Согласно полученным данным, пассажиропоток за на трамвайных маршрутах за январь-август 2019-го сократился почти на четверть – на 24%. Этим видом транспорта воспользовались 58,5 млн. пассажиров.

Как сообщает depo.харьков, в городе часто сходят с рельс трамваи. Местные жители в шутку прозвали явление "трамвайным дрифтом".

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"Трамвайный дрифт" в Харькове (фото: depo.харьков)

Троллейбусы перевезли на 22% меньше пассажиров, чем в прошлом году. Автобусами стали пользоваться реже на 12%.

Задела негативная тенденция и метро. Перевозки подземкой упали на 3,5%.

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