В Харькове подорвали банкомат: фото, видео

В Шевченковском районе Харькова сегодня ночью неизвестные подорвали банкомат. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма ущерба устанавливается.

Инцидент произошел в 03:30 на улице Клочковской, 276-Б.

Фото: hk.npu.gov.ua

Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации инцидента согласно статьям Уголовного кодексу .

Полиция устанавливает лица, которые могут быть причастны к происшествию.