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Харьковчанин поднялся на самый высокий вулкан в мире: фото

Харьковчанин поднялся на самый высокий вулкан в мире: фото - Фото
Фото: facebook.com/alpomania.team
11.01.2020, 07:35

По данным клуба Альпомания, Валентин Сипавин установил рекорд по самому высокому каякинги в мире

Во время экспедиции к самому высокому вулкану Охос-дель-Саладо (Южная Америка) харьковский альпинист Валентин Сипавин не только совершил восхождение на вулкан, но и установил мировой рекорд – плавал на каяке на высоте 6377 метров над уровнем моря. Об этом говорится в сообщении Facebook-страницы клуба Альпомания, основанного Сипавиным.

Украинский спортсмен стал напарником австралийскому путешественнику Даниэлю Буллу.

Фото: facebook.com/alpomania.team

"Имея проблемы со своей командой поддержки, его (Сипавина, - ред.), как аклиматизированного, мотивированного да и просто крутого клаймера, пригласил в свою команду известный австралийский путешественник, самый молодой в мире восходитель на 7 вершин + 7 вулканов Даниэль Булл, и они с Валентином вместе установили сразу два мировых рекорда Гиннесса", - говорится в сообщении.

Харьковчанин установил рекорд по самому высокому каякинги в мире - на высоте 6377 м над уровнем моря. Австралиец в той же лагуне проплыл в открытой воде.

Справка. Сипавин - многократный чемпион Украины по альпинизму, вице-чемпион мира по ледолазанию, трижды взошел на Эверест.

Охос-дель-Саладо - самый высокий вулкан на Земле и вторая по высоте вершина Южной Америки - после горы Аконкагуа. Высота составляет 6893 метра. На восточном склоне в кратере вулкана - самое высокое в мире озеро на высоте 6390 метров. Вулкан считается потухшим, поскольку на протяжении всей истории наблюдений за ним не было зарегистрировано ни одного извержения.

  • 8 апреля сообщалось, что власти Непала намерены были отправить на Эверест команду альпинистов, которые должны определить точную высоту горы и положить конец спорам по этому вопросу. 
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