Харьковская область. Украинские силы без потерь остановили российскую колонну

У одного из сел Харьковской области пограничники и служащие Вооруженных Сил Украины без потерь остановили российскую колонну. Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Telegram.

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Отмечается, что противотанковый расчет пограничников обнаружил движение вражеской колонны в один из населенных пунктов. Чтобы не допустить продвижения колонны в село, пограничники уничтожили бронированный автомобиль "Тигр" во главе колонны.

Российские войска в ответ начали обстреливать позицию пограничников, однако подключились военные ВСУ и заставили врага бежать.

"Не все орки убежали, кроме подбитого "Тигра" враг имеет потери в самоходной артиллерии. В отличие от орков украинские защитники из боя вышли без потерь", – говорится в сообщении.

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Марк Сировой

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