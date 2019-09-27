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Хотел прыгнуть с балкона. Полицейские спасли 12-летнего мальчика

Хотел прыгнуть с балкона. Полицейские спасли 12-летнего мальчика - Фото
Фото: facebook.com/csomvd
27.09.2019, 11:11

Инцидент произошел в Рубежном

В Луганской области полицейские уговорили 12-летнего мальчика не прыгать с балкона. Об этом сообщила спикер областной полиции Татьяна Погукай в Facebook.

Погукай уточнила, что вчера в полицию позвонила женщина, сообщив о том, что в Рубежном на карнизе второго этажа многоэтажного дома стоит мальчик и плачет.

Женщина уговаривала его не прыгать с балкона. "Войдя в квартиру, полицейские обратились к мальчику и уговорили его не совершать того, что он задумал (не прыгать с балкона). Ребенок слез с карниза и вернулся в квартиру", - отметила Погукай.

Мальчик рассказал полицейским, что хотел прыгнуть с балкона для того, чтобы именно такими действиями выразить свой протест родителям, давая им понять, что он не согласен с методами его воспитания.

С мальчиком и его родителями работают сотрудники ювенальной превенции и психологи.

Фото: facebook.com/csomvd

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полиция мальчик татьяна погукай
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