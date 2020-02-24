Хотели расправиться с экс-бизнес-партнером. СБУ задержала подозреваемых: фото

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine﻿

Во Львовской области сотрудники СБУ задержали участников преступной группировки, подозреваемых в совершении ряда резонансных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СБУ уточнили, что в группировку входят судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления представители местного криминалитета.

"Деятельность ОПГ координирует один из известных в Украине "воров в законе". Участники группировки также имеют тесные связи с транснациональными преступными группами", - отметили в пресс-службе.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Оперативники спецслужбы получили информацию, что бизнесмен из одной из европейских стран подыскивает исполнителей для расправы над бывшим бизнес-партнером гражданином Украины за якобы невозвращенный долг.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

По версии следствия, через связи в криминальных кругах своей страны иностранец вышел на ОПГ из Львовской области и заказал "выбить" из экс-компаньйона $10 000. Украинский предприниматель обратился в СБУ.

Двух участников группировки правоохранители задержали в Дрогобыче. По данному факту открыто уголовное производство, проводятся следственные действия.

Мариуполе сотрудники СБУ раскрыли организованную преступную группировку, которая специализировалась на вымогательстве денег с частных автоперевозчиков. 30 августа в