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Хотели расправиться с экс-бизнес-партнером. СБУ задержала подозреваемых: фото

Хотели расправиться с экс-бизнес-партнером. СБУ задержала подозреваемых: фото - Фото
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine﻿
24.02.2020, 11:39

По данным СБУ, деятельность ОПГ координирует один из известных в Украине "воров в законе"

Во Львовской области сотрудники СБУ задержали участников преступной группировки, подозреваемых в совершении ряда резонансных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СБУ уточнили, что в группировку входят судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления представители местного криминалитета.

"Деятельность  ОПГ координирует один из известных в Украине "воров в законе". Участники группировки также имеют тесные связи с транснациональными преступными группами", - отметили в пресс-службе.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Оперативники спецслужбы получили информацию, что бизнесмен из одной из европейских стран подыскивает исполнителей для расправы над бывшим бизнес-партнером гражданином Украины за якобы невозвращенный долг.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

По версии следствия, через связи в криминальных кругах своей страны иностранец вышел на ОПГ из Львовской области и заказал "выбить" из экс-компаньйона $10 000. Украинский предприниматель обратился в СБУ.

Двух участников группировки правоохранители задержали в Дрогобыче. По данному факту открыто уголовное производство, проводятся следственные действия.

  • 30 августа в Мариуполе сотрудники СБУ раскрыли организованную преступную группировку, которая специализировалась на вымогательстве денег с частных автоперевозчиков.
Арина Толина
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