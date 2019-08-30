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СБУ взяла ОПГ, требовавшую деньги с автоперевозчиков - фото

СБУ взяла ОПГ, требовавшую деньги с автоперевозчиков - фото - Фото
Арест (фото - depositphotos.com)
30.08.2019, 14:52

По информации СБУ, для "крышевания" противоправной деятельности фигуранты дела привлекали местных криминальных авторитетов

В Мариуполе сотрудниками Службы безопасности Украины раскрыта организованная преступная группировка, которая специализировалась на вымогательстве денег с частных автоперевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Как сообщает следствие, оперативники установили, что директор и сотрудники одной из местных автостанций обложили "данью" предпринимателей, которые занимались перевозками на рейсах между городского соединения. 

Сумма поборов составила 25% от дневной выручки. 

В случае неуплаты денег предполагаемые участники ОПГ угрожали физической расправой. 

Для "крышевания" противоправной деятельности фигуранты дела привлекали местных криминальных авторитетов. 

Ежемесячный доход рекетиров составлял до 100 000 гривень. 

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых по месту работы и адресу жительства после получения очередной части неправомерной выгоды. 

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