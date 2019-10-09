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Исследование. Сколько переселенцев не хотят возвращаться домой

Исследование. Сколько переселенцев не хотят возвращаться домой - Фото
В результате военной агрессии РФ в Донбассе многие остались без крыши над головой (фото - ЕРА)
09.10.2019, 14:17

По данным мониторинга, только 22% опрошенных готовы вернуться в свои дома после окончания войны

36% переселенцев заявили, что не собираются возвращаться назад домой, в Донбасс, даже после окончания гибридной войны. Об этом говорится в отчете Национальной мониторинговой системы по социально-экономическим характеристикам внутренне перемещенных лиц, их домохозяйств, а также о вызовах, с которыми они сталкиваются

22% опрошенных готовы вернуться домой после окончания войны на востоке Украины.

Социологи отметили, что часть переселенцев, которые выбрали ответ "затрудняюсь ответить", достигла 19% .

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В ответ на вопрос о планах на три следующих месяца подавляющее большинство переселенцев (87%) выразили намерения оставаться в своем нынешнем месте жительства. Другими вариантами ответа были возвращение в место жительства до перемещения (2%), переезд в другую область в пределах Украины (1%), переезд за границу (1%), "затрудняюсь ответить" (7%), и 2% не ответили на вопрос.

Социологи уточнили, что намерения не возвращаться больше у тех респондентов, кто на данный момент проживает дальше от временно оккупированных территорий.

Мониторинг проводился в апреле-июне во всех областях Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. 4073 переселенцев опросили телефонным интервьюированием, 2401 - личного интервью. В мае методом личного интервью были опрошены 1255 лиц, которые пересекают линию разграничения.

  • 30 июля сообщалось, что 34% переселенцев не собираются возвращаться домой, в Донбасс, даже после окончания войны.

 

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война Донбасс переселенцы мониторинг
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