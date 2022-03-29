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Из Крыма на Николаев летят российские самолеты: местным жителям надо быть в укрытиях – ОГА

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 10:48
Из Крыма на Николаев летят российские самолеты: местным жителям надо быть в укрытиях – ОГА - Фото
Российские истребители (фото - ЕРА)

Из временно оккупированного Крыма на Николаев вылетели российские самолеты, местным жителям надо находиться в укрытиях. Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

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"Из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация. Количество неизвестно. Будут работать на очень малых высотах. Все в укрытия", – написал он.

Сегодня утром российские оккупанты попали ракетой по зданию Николаевской ОГА.

Марк Сировой
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