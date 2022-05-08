Из Запорожья временно ограничили выезд – ОВА
08.05.2022, 11:13
Мост в Запорожье (Фото - пресс-служба Офиса президента)
Выезд из Запорожья временно ограничили, сообщили в военной администрации.
"В связи с напряженной ситуацией безопасности, эвакуационные коридоры в направление г. Запорожья будут открыты исключительно на въезд в областной центр", – говорится в сообщении.
В приоритете переместить эвакуированные машины, ожидающие въезда в город уже несколько дней, отметили в ОВА.
Напомним, что Запорожье является одним из главных пунктов для эвакуированных людей из Мариуполя.
Накануне завершили первый этап эвакуации с Азовстали: удалось спасти более 300 человек – женщин, детей, пожилых людей.
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