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Из Запорожья временно ограничили выезд – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 11:13
Из Запорожья временно ограничили выезд – ОВА - Фото
Мост в Запорожье (Фото - пресс-служба Офиса президента)

Выезд из Запорожья временно ограничили, сообщили в военной администрации.

"В связи с напряженной ситуацией безопасности, эвакуационные коридоры в направление г. Запорожья будут открыты исключительно на въезд в областной центр", – говорится в сообщении.

В приоритете переместить эвакуированные машины, ожидающие въезда в город уже несколько дней, отметили в ОВА.

Напомним, что Запорожье является одним из главных пунктов для эвакуированных людей из Мариуполя.

Накануне завершили первый этап эвакуации с Азовстали: удалось спасти более 300 человек – женщин, детей, пожилых людей.

Катерина Амеліна
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Запорожье выезд из города
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