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Избивали ногами. В Одессе полицейским грозит до восьми лет тюрьмы

Избивали ногами. В Одессе полицейским грозит до восьми лет тюрьмы - Фото
Фото: od.gp.gov.ua
29.01.2020, 11:50

По данным Госбюро расследований, в суд направили обвинительное заключение

Следователи Госбюро расследований завершили досудебное расследование по факту пытки людей и превышения  служебных полномочий полицейскими в Одессе (ч. 2 ст . 365 и ч. 1 ст. 371 Уголовного кодекса), в суд направили обвинительное заключение. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Установлено, что старший оперуполномоченный и двое полицейских осуществили заведомо незаконный привод с применением наручников гражданина, которого следствие считало причастным к похищению чужого имущества.

"Находясь в одном из служебных кабинетов отдела полиции, правоохранители применили к гражданину незаконные меры физического воздействия - нанесли удары руками и ногами по голове и туловищу потерпевшего", - отметили в пресс-службе.

В результате гражданин получил средней тяжести телесные повреждения в виде переломов ребер со смещением отломков и развитием правостороннего пневматоракса (скопление воздуха в плевральной полости).

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

  • 11 октября областная прокуратура установила причастность двух полицейских к избиению и пыткам двух человек на железнодорожном вокзале Одессы.

 

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