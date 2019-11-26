Известный художник Лисичанск украсил муралом: фото

Фото: flickr МИД Литвы

В Лисичанске Луганской области на стене пятиэтажного дома в квартале Молодежном известный украинский художник Александр Корбан рисует мурал с девочкой и цветком Об этом сообщают местные СМИ.

Корбан - выходец из Донбасса. Проект рисунка выглядит так.

Ежегодно с 25 ноября по 10 декабря отмечается ежегодная Всеукраинская акция "16 дней против насилия".

В рамках акции фонд ООН инициировал создание тематического мурала.

Работа над созданием мурала почти закончена.

Перед этим Корбан создал на стене одной из многоэтажек Николаева 31-метровый мурал под названием "Обними себя".

Фото: vchaspik.ua