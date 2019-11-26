Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Известный художник Лисичанск украсил муралом: фото

Известный художник Лисичанск украсил муралом: фото - Фото
Фото: flickr МИД Литвы
26.11.2019, 11:41

Работу над созданием мурала художник почти закончил

В Лисичанске Луганской области на стене пятиэтажного дома в квартале Молодежном известный украинский художник Александр Корбан рисует мурал с девочкой и цветком Об этом сообщают местные СМИ.

Корбан - выходец из Донбасса. Проект рисунка выглядит так.

Ежегодно с 25 ноября по 10 декабря отмечается ежегодная Всеукраинская акция "16 дней против насилия".

В рамках акции фонд ООН инициировал создание тематического мурала.

Работа над созданием мурала почти закончена.

Перед этим Корбан создал на стене одной из многоэтажек Николаева 31-метровый мурал под названием "Обними себя".

Фото: vchaspik.ua

  • 21 ноября художники из Киева, Энергодара и Запорожья создали самый большой мурал Украины.
Напишите нам
фото лисичанск мурал александр корбан
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 