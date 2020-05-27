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Каховка. В здание прокуратуры бросили "коктейль Молотова": фото

Каховка. В здание прокуратуры бросили "коктейль Молотова": фото - Фото
Фото: hr.npu.gov.ua
27.05.2020, 12:29

По данным полиции, основная версия инцидента - совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров

В Каховке в здание отделения прокуратуры сегодня около 05:00 неизвестные бросили "коктейль Молотова", в результате произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Херсонской области.

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При осмотре места оперативники обнаружили, что на первом этаже здания разбитое стекло.

В здание прокуратуры в Каховке бросили коктейль Молотова

Фото: hr.npu.gov.ua

У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющегося вещества.

Вещественные доказательства изъяли и направили на исследование. Основная версия - совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.347 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа, работника органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, совершенные путем поджога).

  • 27 декабря около 23:20 неизвестный поджег вход в Харьковскую облгосадминистрацию.
Арина Толина
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