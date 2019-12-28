В Харькове подожгли вход в ОГА: видео

27 декабря около 23:20 неизвестный поджег вход в Харьковскую облгосадминистрацию. Об этом сообщает отдел коммуникации областного управления Нацполиции в Facebook.

Пожар ликвидировали собственными силами до приезда спасателей. В результате инцидента повреждено 2 квадратных метра полотна дверей. Правоохранители задержали мужчину 1972 года. Открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) - мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Днями ранее под ХОГА требовали не обменивать обвиняемых в организации теракта возле Дворца спорта.

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Видео: Харьков 1654/Facebook