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В Харькове подожгли вход в ОГА: видео

ВНИМАНИЕ! НА ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕЦЕНЗУРНАЯ БРАНЬ! Разверните видео на весь экран для полноценного просмотра.
28.12.2019, 06:37
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Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы

27 декабря около 23:20 неизвестный поджег вход в Харьковскую облгосадминистрацию. Об этом сообщает отдел коммуникации областного управления Нацполиции в Facebook.

Пожар ликвидировали собственными силами до приезда спасателей. В результате инцидента повреждено 2 квадратных метра полотна дверей. Правоохранители задержали мужчину 1972 года. Открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство)  - мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

  • Днями ранее под ХОГА требовали не обменивать обвиняемых в организации теракта возле Дворца спорта.

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Видео: Харьков 1654/Facebook

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Теги: Харьков, ОГА, облгосадминистрация, хога, поджег, поджог
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