Полицейский в реанимации. Видео спасения заложницы в Харькове

Отдел коммуникации полиции Харьковской области опубликовал видео вчерашнего освобождения заложницы в Харькове.
На ролике видно, что правоохранитель сначала поменялся с женщиной местами, предложив себя в роли заложника. Затем он общается с захватчиком и предлагает ему закурить. Когда захватчик подкуривал сигарету, полицейский навалился на того, однако был ранен в живот.
Злоумышленника задержали, правоохранитель после операции находится в реанимационном отделении.
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