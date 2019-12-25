Полицейский в реанимации. Видео спасения заложницы в Харькове

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Капитан полиции поменялся с заложницей местами и попытался обезвредить захватчика

Отдел коммуникации полиции Харьковской области опубликовал видео вчерашнего освобождения заложницы в Харькове.

На ролике видно, что правоохранитель сначала поменялся с женщиной местами, предложив себя в роли заложника. Затем он общается с захватчиком и предлагает ему закурить. Когда захватчик подкуривал сигарету, полицейский навалился на того, однако был ранен в живот.

Злоумышленника задержали, правоохранитель после операции находится в реанимационном отделении.

  • Вчера в Харькове мужчина захватил заложницу. Он хотел обменять ее на мужа знакомой, чтобы "разобраться" с ним.

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Теги: Харьков, полицейский, заложница, реанимация
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