Харьков. Мужчина захватил женщину в заложники, ранен полицейский

Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове при попытке разоружения мужчины, который захватил в заложники женщину, получил ножевые ранения сотрудник уголовного розыска. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

По данным полиции, местная жительница возвращалась из детского сада, когда недалеко от оврага на нее напал неизвестный мужчина. Он приставил к ее горлу нож и сказал, что она теперь его заложница. При общении с мужчиной полицейские узнали, что он "хочет увидеть своего знакомого", которого может обменять на заложницу.

Начальник угрозыска райотдела полиции предложил себя в качестве обмена на заложницу. Злоумышленник согласился и отпустил ее.

Фото: hk.npu.gov.ua

Полицейский, оказавшись рядом, стал продумывать план задержания мужчины: тянул время, чтобы успокоить его и "вызвать доверие". Между ними завязалась беседа, в ходе которой полисмен предложил закурить. Когда мужчина отвлекся, чтобы зажечь сигарету, полицейский набросился на него. Злоумышленник успел ударить полицейского ножом.

Силовика госпитализировали - его оперируют медики. Злоумышленник задержан, ему грозит пожизненное лишение свободы.