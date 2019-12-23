Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Запорожье. Нападение на остановке: один погиб, трое ранены

Запорожье. Нападение на остановке: один погиб, трое ранены - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
23.12.2019, 13:36

Полиция задержала подозреваемого в нападении

В Запорожской области ночью возле остановки общественного транспорта мужчина с ножом напал на четырех человек, в результате - один погиб, трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В больницу с резаными ранами доставили местного жителя 1987 года рождения и двух жителей Днепра 1987 и 1974 рождения.

Полиция установила, что ножевые ранения пострадавшим во время конфликта якобы нанес 24-летний житель Запорожья, его задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса  (умышленное убийство).

Также по данному факту открыто производство по признакам ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

  • 30 ноября в Николаеве на журналиста Александра Влащенко было совершено нападение.

 

Напишите нам
полиция нападение Запорожье
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 