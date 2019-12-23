Запорожье. Нападение на остановке: один погиб, трое ранены

Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Запорожской области ночью возле остановки общественного транспорта мужчина с ножом напал на четырех человек, в результате - один погиб, трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В больницу с резаными ранами доставили местного жителя 1987 года рождения и двух жителей Днепра 1987 и 1974 рождения.

Полиция установила, что ножевые ранения пострадавшим во время конфликта якобы нанес 24-летний житель Запорожья, его задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Также по данному факту открыто производство по признакам ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.