Как будут работать гуманитарные коридоры 3 апреля

Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров 3 апреля.

Сегодня продолжается работа по эвакуации людей по гуманитарному коридору из Мариуполя в Запорожье. Сейчас под Бердянском находится 17 автобусов. 10 из них – для эвакуации мариупольцев и местных жителей Бердянска.

"Если автобусы не пропустят проехать в город, просим людей выйти к блокпосту на въезде в город. Там они вас будут ждать", – рассказала Верещук.

7 автобусов попытаются проехать ближе к Мариуполю в сопровождении Международного комитета Красного Креста.

Также по коридору из Мариуполя в Запорожье можно ехать на собственном автотранспорте.

На сегодняшний день также планируется эвакуация людей из городов Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и поселка Нижнее Луганской области. Чтобы ее начать, ожидается прекращение огня со стороны оккупационных войск.



"Вчера после освобождения территории Киевской области от оккупантов мы узнали об убийстве старосты Мотыжина Ольги Сухенко. Она была убита в плену русскими военными.

Это военное преступление. Виновные обязательно будут наказаны в соответствии с международным гуманитарным правом", – заявила Верещук.

На сегодня в плену оккупантов находится 11 глав местных общин из Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей.

"Мы информируем о них, как и о других пропавших гражданских, международный комитет Красного Креста и через эту международную организацию требуем от РФ предоставить информацию о месте нахождения пленных гражданских и состоянии их здоровья. Также мы ведем переговоры по освобождению всех гражданских в рамках обмена военнопленными".

Дмитрий Смирнов

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