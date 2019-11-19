Какие города стали лидерами рейтинга прозрачности

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В рейтинге прозрачности 50 крупнейших городов Украины наибольшее количество баллов получили Хмельницкий, Винница и Северодонецк. Об этом во время презентации рейтинга заявил эксперт международного центра перспективных исследований Егор Киян.

"Первая десятка прозрачных городов Хмельницкий, Винница и Северодонецк. Также сюда вошли города, Днепр, Бахмут, Одесса, Черновцы, Львов, Ивано-Франковск", - отметил Киевлян.

Наиболее динамично улучшение баллов в 2019 году отмечается в таких городах, как Хмельницкий (+42 позиции), Северодонецк (+29 позиций) и Мукачево (+28 позиций).

Противоположную динамику показал Николаев, общая оценка снижена для Мариуполя и Бердянска.

80% городов опубликовали на сайте материалы сессий горсовета.

СПРАВКА. Для создания рейтинга прозрачности городов изучали 77 параметров прозрачности каждого горсовета, учитывая такие коэффициенты: информационная политика, распоряжение имуществом территориальной общины, землепользования и строительная политика, государственные закупки, составление бюджета, административные, коммунальные и социальные услуги.