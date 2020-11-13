Карантин выходного дня. В Тернополе бизнесмен придумал, как можно обойти ограничения

Тарас Ковальчук решил заимствовать опыт польских коллег

Тернопольский бизнесмен Тарас Ковальчук переделал свой ресторан в храм, а хостел на монастырь для того, чтобы обойти карантинные ограничения выходного дня. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Ковальчук уточнил, что решил использовать опыт польских коллег.

"Начали искать юридический механизм, как мы сможем продолжить работать, в новых условиях. Начали смотреть на опыт других стран. Запала в глаз Польша (сама религиозная страна Европы) и фитнес-центр, который стал церковью. Начали изучать, оказалось церкви не надо, надо просто – религиозная организация", – отметил он.

Ковальчук уточнил, что вчера десять единомышленников на общем собрании проголосовали за создание религиозной организации "Братство Лысых" и утверждении устава.

"Поэтому на эти выходные хостел будет работать в формате монастыря, Леливи - трапезная, Лысый – храм", – отметил бизнесмен.



В Кракове фитнес-клуб Atlantic Sports Fitness решил стать "Церковью здорового тела", чтобы избежать карантинных ограничений, сообщил менеджер заведения.

11 ноября в стране ввели карантин выходного дня – по субботам и воскресеньям будут работать только продуктовые магазины, аптеки и АЗС до конца ноября.

Читайте также: Репортаж: как вводили карантин. Почему Кабмин услышал Зеленского, а не предпринимателей

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.