Карантинные тренды. Через границу пытались незаконно переместить технику - фото

Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Чопского отряда совместно с сотрудниками таможни обнаружили попытку незаконного перемещения через границу 208 единиц электронной техники и парфюмерии. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Товар был рассредоточен в трех транспортных средствах, которые направлялись на въезд в Украину через пункт пропуска Тиса.

При осмотре микроавтобусов Mercedes украинской регистрации правоохранители заметили ящики, прикрытые личными вещами.

Фото: dpsu.gov.ua

Транспортные средства направили на углубленную проверку. Как выяснилось, на территорию Украины пытались незаконно переместить четыре компьютера, 70 смартфонов Iphone, 14 ноутбуков MacBook, 106 джойстиков к игровым приставкам XBOX, 14 пар наушников Аpple AirPods, а также 34 флаконов духов.

Фото: dpsu.gov.ua

Обнаруженные предметы изъяли и передали сотрудникам таможни. Стоимость товара определят после привлечения эксперта.

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