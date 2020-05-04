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В Польшу хотели вывезти 190 000 защитных перчаток: фото

В Польшу хотели вывезти 190 000 защитных перчаток: фото - Фото
Фото: dpsu.gov.ua﻿
04.05.2020, 07:58

По данным Госпогранслужбы, защитные перчатки пытались дважды переправить через украинско-польскую границу

Пограничники предотвратили незаконный вывоз в Польшу 190 000 полиэтиленовых перчаток через пункт пропуска Ягодин. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В Госпогранслужбе отметили, что товары, в соответствии с постановлением Кабмина от 14 марта №214 подпадают под запрет экспорта. Защитные перчатки дважды пытались незаконно провезти в Польшу.

Защитные перчатки

Фото: dpsu.gov.ua

В первом случае товар в количестве 150 000 штук полиэтиленовых перчаток хотели провезти в грузовике польской регистрации, который следовал за границу как "пустой".

Контрабанда защитных перчаток на границе с Польшей

Фото: dpsu.gov.ua

Во втором, общая межведомственная обзорная группа среди груза "деревянные паллеты" обнаружила еще 40 000 штук таких перчаток.

Пограничники выявили контрабанду на границе с Польшей

Фото: dpsu.gov.ua

В обоих случаях защитные перчатки общим количеством 190 000 штук изъяли представители таможни. Сумма оценки товара составила почти 26 000 грн.

  • 4 марта незаконное перемещение в Румынию через границу медицинских масок предотвратили пограничники Мукачевского отряда.
Арина Толина
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