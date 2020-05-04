В Польшу хотели вывезти 190 000 защитных перчаток: фото

Фото: dpsu.gov.ua﻿

Пограничники предотвратили незаконный вывоз в Польшу 190 000 полиэтиленовых перчаток через пункт пропуска Ягодин. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В Госпогранслужбе отметили, что товары, в соответствии с постановлением Кабмина от 14 марта №214 подпадают под запрет экспорта. Защитные перчатки дважды пытались незаконно провезти в Польшу.

Фото: dpsu.gov.ua

В первом случае товар в количестве 150 000 штук полиэтиленовых перчаток хотели провезти в грузовике польской регистрации, который следовал за границу как "пустой".

Фото: dpsu.gov.ua

Во втором, общая межведомственная обзорная группа среди груза "деревянные паллеты" обнаружила еще 40 000 штук таких перчаток.

Фото: dpsu.gov.ua

В обоих случаях защитные перчатки общим количеством 190 000 штук изъяли представители таможни. Сумма оценки товара составила почти 26 000 грн.

4 марта незаконное перемещение в Румынию через границу медицинских масок предотвратили пограничники Мукачевского отряда.