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Карпаты в опасности из-за рубки лесов и изменений климата. Паводки лишь усилятся – ООН

26.11.2020, 12:10
Карпаты в опасности из-за рубки лесов и изменений климата. Паводки лишь усилятся – ООН - Фото
Карпаты (фото - LIGA.net)

Карпатский регион находится в "реальной и непосредственной" опасности из-за вырубки лесов и изменений климата. Украина уже ощутила часть этих последствий в виде наводнений, заявила директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен. 

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Как считает представитель ООН, воздействие паводков будет только усиливаться, нанося ущерб не только экосистемам, но также обществу и экономике страны. 

Андерсен считает, что большая часть экологической угрозы для Карпат исходит от незаконной рубки. Она добавила, что преступные группировки, которые заняты этим, "прибегают к насилию и убийствам лесничих и активистов". 

По ее словам, нельзя позволять крупным компаниям закупать нелегальную древесину. Она отметила пример Румынии, где силы безопасности в 2018 году разоблачили сеть незаконных лесозаготовок.

  • 23 июня 2020 года в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за обильных дождей начались сильные паводки. Людей эвакуировали из аварийных домов.
  • Глава Гослесагентства Заблоцкий сказал, что заявления, будто бы причиной наводнений являются рубки - "это манипуляция и популизм".
  • 26 июня прокуратура открыла уголовные дела за массовое уничтожение растительного покрова на западе Украины и другие нарушения законодательства, что могло привести к экологической катастрофе.

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Станислав Стороженко
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экология климат Карпаты вырубка лесов

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