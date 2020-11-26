Карпаты в опасности из-за рубки лесов и изменений климата. Паводки лишь усилятся – ООН

Карпатский регион находится в "реальной и непосредственной" опасности из-за вырубки лесов и изменений климата. Украина уже ощутила часть этих последствий в виде наводнений, заявила директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен.

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Как считает представитель ООН, воздействие паводков будет только усиливаться, нанося ущерб не только экосистемам, но также обществу и экономике страны.

Андерсен считает, что большая часть экологической угрозы для Карпат исходит от незаконной рубки. Она добавила, что преступные группировки, которые заняты этим, "прибегают к насилию и убийствам лесничих и активистов".

По ее словам, нельзя позволять крупным компаниям закупать нелегальную древесину. Она отметила пример Румынии, где силы безопасности в 2018 году разоблачили сеть незаконных лесозаготовок.

23 июня 2020 года в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за обильных дождей начались сильные паводки. Людей эвакуировали из аварийных домов.

Глава Гослесагентства Заблоцкий сказал, что заявления, будто бы причиной наводнений являются рубки - "это манипуляция и популизм".

26 июня прокуратура открыла уголовные дела за массовое уничтожение растительного покрова на западе Украины и другие нарушения законодательства, что могло привести к экологической катастрофе.

IKEA обвиняли в работе с нелегальной украинской древесиной. В компании все опровергли.

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Станислав Стороженко

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