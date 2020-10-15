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Карпаты засыпало снегом: фото

15.10.2020, 10:21
Карпаты засыпало снегом: фото - Фото
Карпаты укрыло снегом (фото - facebook.com chornogora.rescue)

Температура воздуха опустилась до нуля градусов на горе Поп Иван Черногорский

Высокогорье Карпат засыпало снегом. Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста.

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По состоянию на 08:20 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 метров. Ветер юго-западный 18-19 м/с. Температура воздуха 0 градусов.

В Карпатах выпал снег
  • 15 октября сообщалось, что 17-18 октября ожидается похолодание.
Арина Толина
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