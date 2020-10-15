Карпаты засыпало снегом: фото

Температура воздуха опустилась до нуля градусов на горе Поп Иван Черногорский

Высокогорье Карпат засыпало снегом. Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста.

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По состоянию на 08:20 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 метров. Ветер юго-западный 18-19 м/с. Температура воздуха 0 градусов.

15 октября сообщалось, что 17-18 октября ожидается похолодание.

Арина Толина

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