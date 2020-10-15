Синоптики предупреждают о похолодании: погода, карта
По прогнозам Укргидрометцентра, 17-18 октября похолодает на всей территории страны, кроме востока
Cегодня, 15 октября, в Украине на большинстве территории страны сохранится теплая погода, 17-18 октября ожидается похолодание. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
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"Украина значительной частью будет принадлежать влиянию антициклона, то есть, будет преобладать сухая воздушная масса", – отметила Диденко.
По ее словам, дожди в четверг вероятны в западных областях.
Ветер еще южного, юго-западного направлений, умеренный, на западе – порывистый.
Ожидается в течение дня + 15, + 20 градусов, на западе + 13, + 18 градусов, в южной части и на востоке Украины + 19, + 23 градуса.
В Киеве – без осадков, в течение дня до + 16, + 17 градусов.
"В субботу-воскресенье существенно похолодает, только на востоке и юге еще задержится теплая погода", – отметила Диденко.
- В Киеве вторая подряд ночь на 8 октября оказалась самой теплой за период наблюдений, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.
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