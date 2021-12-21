Снег. Киев стоял в пробках, но после 09:30 движение понемногу восстанавливается: карта

Сегодня, 21 декабря, на улицах Киева образовались многочисленные пробки, причиной коллапса на дорогах стал снег. Как показывают данные Google Maps, проезд затруднен на правом и левом берегах столицы.

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На картах можно увидеть, что серьезные проблемы с движением сейчас наблюдаются на большинстве основных транспортных артерий города. Подтверждение этому – все основные дороги Киева окрашены в красный цвет. Проезд для автомобилей затруднен на всех столичных мостах.

Карта по состоянию на 09:40 21 декабря 2021 года.

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В КГГА сообщили, что ночью коммунальщики чистили улицы от снега, обрабатывали противогололедными средствами, к работе привлекли 317 единиц техники. Ситуацию усложнил снег, который периодически снова покрывает улицы города.

20 декабря 2021-го в Киеве, на улице Кирилловской, из-за ухудшения погодных условий сошел с рельсов трамвай.

В Киеве приступили к работе стационарные пункты обогрева населения, расположенные в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания.

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Яна Катасонова

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