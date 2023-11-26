Киевлян предупредили о сильном снеге, юг Одесской области уже заметает – фото

Киевская городская военная администрация предупредила, что днем 26 ноября и ночью 27 ноября в столице будет сильный снегопад. Ожидается снежный покров до 20-30 см, говорится в предупреждении администрации.

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Она попросила водителей не выезжать на дороги без необходимости и не парковать авто в местах, где они могут мешать снегоуборочной технике.



В понедельник, 27 ноября, будет ограничен въезд в Киев для крупногабаритного транспорта.

Детские сады будут работать в обычном режиме, а школы – в смешанном (онлайн и офлайн). Родители сами могут решать – оставить ребенка дома или отпустить в школу.

Оранжевый уровень опасности (погодные условия опасны, несут реальную угрозу населению, инфраструктуре и окружающей природной среде) на 26 ноября объявлен в восьми областях Украины: Киевская, Черниговская, Сумская, Черкасская, Полтавская, Кировоградская, Одесская, Николаевская.

На юге Одесской области уже идет сильный снег.

Из-за плохой погоды трассу М-15 Одесса-Рени полностью перекрыли, а на других ключевых трассах региона запретили движение грузовиков. На дорогах образовались сугробы, непроездные участки, пробки и ДТП. Спасателям и полицейским уже приходится вытаскивать автомобили и автобусы.

В ДТЭК Одесские электросети сообщили, что из-за снега, порывов ветра и падения деревьев более 100 населенных пунктов остались без света. Больше всего отключений в Измаильском и Одесском районах.

Первый снег в Украине в 2023 году пришелся в начале октября в Карпатах.

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