Киян попередили про сильний сніг, південь Одеської області уже замітає – фото

Київська міська військова адміністрація попередила, що вдень 26 листопада та вночі 27 листопада у столиці України буде сильний снігопад. Очікується сніговий покрив до 20-30 см, йдеться в попередженні адміністрації.

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КМВА попросила водіїв не виїжджати на дороги без нагальної потреби та не паркувати авто у місцях, де вони можуть заважати снігоприбиральній техніці.

У понеділок, 27 листопада, буде обмежений в'їзд у Київ для великогабаритного транспорту.

Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі, а школи – у змішаному (онлайн та офлайн). Батьки самі можуть вирішувати: залишити дитину вдома чи відпустити до школи.

Оранжевий рівень небезпеки (погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища) на 26 листопада оголошений у восьми областях України: Київська, Чернігівська, Сумська, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська.

На півдні Одеської області уже йде сильний сніг.

Через погану погоду трасу М-15 Одеса — Рені повністю перекрили, а на інших ключових трасах регіону заборонили рух вантажівок. На дорогах утворились замети, непроїзні ділянки, затори та ДТП. Рятувальникам і поліцейським вже доводиться витягувати автівки та автобуси.

У ДТЕК Одеські електромережі повідомили, що через сніг, пориви вітру та падіння дерев понад 100 населених пунктів залишилися без світла. Найбільше відключень в Ізмаїльському та Одеському районах.

Перший сніг в Україні у 2023 році випав на початку жовтня у Карпатах.

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