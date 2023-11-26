Киян попередили про сильний сніг, південь Одеської області уже замітає – фото
Київська міська військова адміністрація попередила, що вдень 26 листопада та вночі 27 листопада у столиці України буде сильний снігопад. Очікується сніговий покрив до 20-30 см, йдеться в попередженні адміністрації.
КМВА попросила водіїв не виїжджати на дороги без нагальної потреби та не паркувати авто у місцях, де вони можуть заважати снігоприбиральній техніці.
У понеділок, 27 листопада, буде обмежений в'їзд у Київ для великогабаритного транспорту.
Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі, а школи – у змішаному (онлайн та офлайн). Батьки самі можуть вирішувати: залишити дитину вдома чи відпустити до школи.
Оранжевий рівень небезпеки (погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища) на 26 листопада оголошений у восьми областях України: Київська, Чернігівська, Сумська, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська.
На півдні Одеської області уже йде сильний сніг.
Через погану погоду трасу М-15 Одеса — Рені повністю перекрили, а на інших ключових трасах регіону заборонили рух вантажівок. На дорогах утворились замети, непроїзні ділянки, затори та ДТП. Рятувальникам і поліцейським вже доводиться витягувати автівки та автобуси.
У ДТЕК Одеські електромережі повідомили, що через сніг, пориви вітру та падіння дерев понад 100 населених пунктів залишилися без світла. Найбільше відключень в Ізмаїльському та Одеському районах.
- Перший сніг в Україні у 2023 році випав на початку жовтня у Карпатах.
Коментарі