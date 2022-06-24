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Ким опроверг "срочную эвакуацию" из Николаева: Ничего не изменилось – наоборот, есть успех

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 14:24
Ким опроверг
Виталий Ким (Фото из Facebook Кима)

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким заявил, что никакой срочной эвакуации из Николаева нет, а у ВСУ есть успехи на этом направлении. Он записал видеообращение после новостей в СМИ о призыве мэра Николаева Александра Сенкевича выезжать из города.

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Сегодня Радио Свобода опубликовала интервью с Сенкевичем, в котором журналист спросил у него, как он пытается уберечь жителей города. Мэр ответил: "Я рекомендую всем покидать город". Мэр также сказал, что ситуация в городе "плохая" и из-за постоянных обстрелов россиян погибли 111 человек.

Ким сообщил, что получил сегодня пять звонков – все связаны со срочной эвакуацией из Николаева.

Глава военной администрации подчеркнул, что Сенкевич рекомендует жителям города выезжать "как обычно": "У кого есть возможность – выезжайте, предоставляем автобусы".

"Ничего не изменилось. Наоборот, у нас есть успех, мы его развиваем. Ситуация такая же, как и в предыдущие четыре недели. Никакой паники, ничего в военном плане не изменилось. Фильтруйте информационное поле", – призвал Ким.

Сенкевич тоже опубликовал пост, подчеркнув, что эвакуация – добровольная. Он напомнил, что рекомендует всем ехать из города с начала полномасштабного вторжения РФ.

"Тут, после трех месяцев бомбардировок, николаевцы читают название в одном из интернет-изданий, а затем еще один – в другом, и начинают паниковать. Друзья, читайте немного дальше заголовков", – призвал Сенкевич.

  • 22 июня Россия атаковала Николаев семью ракетами, в результате чего один человек погиб, повреждены дома и предприятия.
  • 23 июня Россия нанесла очередной ракетный залп по Николаеву: три крылатые ракеты наземного базирования, запущенные врагом с оккупированной территории Херсонской области, достигли целей. 

Читайте также: Оккупанты, возможно, добились незначительных успехов в Николаевской области – ISW

Оксана Житнюк
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эвакуация Николаев виталий ким
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