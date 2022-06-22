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Россия атаковала Николаев семью ракетами

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 12:21
Россия атаковала Николаев семью ракетами - Фото
Ракетная атака РФ на Николаев (фото - Novosti-N.org)

Армия России нанесла ракетный удар по Николаеву. Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Ким сообщил, что вынужден был прервать инспекцию сельскохозяйственных производителей за городом, поскольку РФ ударила по Николаеву семью ракетами.

Других деталей глава ОВА пока не раскрыл. По данным местного издания Новости N, обстрел начался примерно в 11:15, в разных микрорайонах периодически были слышны взрывы, а над Николаевом поднялся столб черного дыма.

Россия атаковала Николаев семью ракетами

Марк Сировой
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ракетный удар Николаев ракета армия рф войска россии
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