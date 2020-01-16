Кировоградская область. Пьяный патрульный избил мужчину

Разбитая машина (фото - kir.gp.gov.ua)

В Кировоградской области прокуратура выясняет обстоятельства конфликта с участием полицейского. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начато досудебное расследование по факту инцидента, которое произошло 14 января.

Инспектор роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции во внеслужебное время с друзьями в центре города вызвал конфликтную ситуацию с местным жителем.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения патрульный вместе с группой лиц безосновательно из хулиганских побуждений нанесли мужчине телесные повреждения и повредили автомобиль потерпевшего", - отметили в пресс-службе.

Сотрудника полиции и еще одного человека задержали, готовится сообщение о подозрении. Предварительная правовая квалификация ч. 4 ст. 296 (хулиганство совершенное группой лиц) Уголовного кодекса.