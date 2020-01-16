Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кировоградская область. Пьяный патрульный избил мужчину

Кировоградская область. Пьяный патрульный избил мужчину - Фото
Разбитая машина (фото - kir.gp.gov.ua)
16.01.2020, 11:04

В областной прокуратуре отметили, что полицейского задержали

В Кировоградской области прокуратура выясняет обстоятельства конфликта с участием полицейского. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начато досудебное расследование по факту инцидента, которое произошло 14 января.

Инспектор роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции во внеслужебное время с друзьями в центре города вызвал конфликтную ситуацию с местным жителем.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения патрульный вместе с группой лиц безосновательно из хулиганских побуждений нанесли мужчине телесные повреждения и повредили автомобиль потерпевшего",  - отметили в пресс-службе.

Сотрудника полиции и еще одного человека задержали, готовится сообщение о подозрении. Предварительная правовая квалификация ч. 4 ст. 296 (хулиганство совершенное группой лиц) Уголовного кодекса.

  • 13 ноября следователи теруправления Госбюро расследований сообщили о подозрении в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия следователю одного из отделов полиции Главного управления Нацполиции во Львовской области.
Напишите нам
нападение полицейский машина
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 