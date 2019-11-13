Львовская область. Пьяный полицейский устроил ДТП: есть погибший

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Следователи теруправления Госбюро расследований сообщили о подозрении в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия следователю одного из отделов полиции Главного управления Нацполиции во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, полицейский в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля Daewoo, превысил скорость и совершил наезд на бетонное ограждение на обочине дороги. В результате удара автомобиль перевернулся, а пассажир, сидевший у подозреваемого, от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Открыто уголовное производство ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.