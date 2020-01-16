Компании Литвы интересуются вопросом инвестиций в Донбасс – посол

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На сегодняшний день есть примеры литовских компаний, которые интересуются возможностями инвестировать в Донбасс. Об этом в Краматорске заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Литвы в Украине Марюс Януконис во время круглого стола "Реинтеграция Донбасса. Европейский взгляд", сообщает Укринформ.

"Через несколько лет мы видим здесь (на территории Донбасса, которая контролируется Украиной, - ред.) и лучшие дороги, видим лучшую и другую инфраструктуру. И это будет привлекать бизнес, инвестиции сюда. И я уже имею примеры литовских компаний, которые еще осторожно, но уже интересуются возможностями работы здесь", - сказал посол.

По его словам, сейчас на Донбассе много активных людей и бизнесменов, и общественных организаций, которые имеют очень активную позицию и действительно хотят работать для этого региона.

"Все эти факторы создают стабильность. И мы ее видим", - подчеркнул Януконис.

Он отметил, что на территории Донбасса, подконтрольной Украине, нужно создавать контраст с оккупированной частью, чтобы это была привлекательная территория для людей, и это является одной из главных задач для власти.

"Балтийские страны не являются крупными донорами, Польша немного больше, но мы также хотим конкретными действиями присоединиться к помощи людям, живущим здесь", - сказал литовский посол.