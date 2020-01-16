Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Компании Литвы интересуются вопросом инвестиций в Донбасс – посол

Компании Литвы интересуются вопросом инвестиций в Донбасс – посол - Фото
Фото: depositphotos.com
16.01.2020, 09:48

Посол Литвы считает, что на территории Донбасса, подконтрольной Украине, нужно создавать контраст с оккупированной частью региона

На сегодняшний день есть примеры литовских компаний, которые интересуются возможностями инвестировать в Донбасс. Об этом в Краматорске заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Литвы в Украине Марюс Януконис во время круглого стола "Реинтеграция Донбасса. Европейский взгляд", сообщает Укринформ.

"Через несколько лет мы видим здесь (на территории Донбасса, которая контролируется Украиной, - ред.) и лучшие дороги, видим лучшую и другую инфраструктуру. И это будет привлекать бизнес, инвестиции сюда. И я уже имею примеры литовских компаний, которые еще осторожно, но уже интересуются возможностями работы здесь", - сказал посол.

По его словам, сейчас на Донбассе много активных людей и бизнесменов, и общественных организаций, которые имеют очень активную позицию и действительно хотят работать для этого региона.

"Все эти факторы создают стабильность. И мы ее видим", - подчеркнул Януконис.

Он отметил, что на территории Донбасса, подконтрольной Украине, нужно создавать контраст с оккупированной частью, чтобы это была привлекательная территория для людей, и это является одной из главных задач для власти.

"Балтийские страны не являются крупными донорами, Польша немного больше, но мы также хотим конкретными действиями присоединиться к помощи людям, живущим здесь", - сказал литовский посол.

  • 5 ноября министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Россия своими действиями препятствует мирному урегулированию ситуации на Донбассе. 
Напишите нам
Донбасс литва инвестиции посол Марюс Януконис
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 