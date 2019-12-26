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Конфликт в воинской части: избитая военная сообщила детали

Конфликт в воинской части: избитая военная сообщила детали - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
26.12.2019, 07:04

Инцидент произошел 14 декабря 2019 года

Рядовая Наталья Кулиш, об избиении которой вчера сообщил министр обороны Андрей Загороднюк,  заявила, что телесные повреждения ей нанесла другая военнослужащая - Вера Загороднюк. Об этом сообщает Радио Свобода.

Инцидент произошел еще 14 декабря.

"Нас отправили шить тенты на машины. Вера заявила, что не будет шить тенты и поедет домой, ей якобы трудно это делать. Я начала возмущаться, завязался конфликт, она начала меня ругать, а затем ударила по зубам и выбила два. Синяк на лице я замазывала, а зубы приклеила и так ходила до 19 декабря. Потом поехала в военный госпиталь", - отметила Кулиш, которая проходит службу в воинской части А3438.

Кулиш отметила, что конфликты в подразделении у нее начались сразу - с апреля 2019 года. Она служит поваром, но, по ее словам, ей приходилось работать разнорабочим, ремонтировать помещения, выполнять строительные работы.

Кулиш уточнила, что с самого начала она начала говорить о коррупции в подразделении, но заявление в военную прокуратуру не написала - из-за давления и угроз.

"Я начала говорить о хищении сухих пайков, о том, что собирают с нас деньги, по 100-150 грн в месяц, неизвестно на что. Меня вызвал заместитель командира части по тыловому обеспечению Дмитрий Ангелюк и заявил, что "я или служу, или не служу" и угрожал уволить меня по состоянию здоровья", - подчеркнула Кулиш.

С апреля по декабрь военнослужащая пять раз лечилась в госпитале, в том числе в неврологии и гинекологии.

Издание отмечает, что Кулиш обвиняет Ангелюка в продаже сухих пайков и краже продуктов. Сам Ангелюк по телефону подтвердил проведение расследования, но отверг обвинения Кулиш о коррупции и угрозах.

  • 25 декабря Загороднюк сообщил, что в одной из воинских частей в Одесской области избили военнослужащую.

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драка одесская область Андрей Загороднюк Наталья Кулиш
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