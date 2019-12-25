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В воинской части Одесской области избили военнослужащую - министр

В воинской части Одесской области избили военнослужащую - министр - Фото
Андрей Загороднюк (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
25.12.2019, 17:04

С ситуацией на месте разбирается заместитель министра обороны Иван Руснак

В одной из воинских частей в Одесской области избили военнослужащую. Об этом в своем Facebook сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

"Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащего в одной из воинских частей в Одесской области", - написал он.

Загороднюк уточнил, что в Одессе с рабочим визитом находится его заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте.

Одновременно с этим Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставляет соответствующие материалы в Военную прокуратуру.

"Дело беру под личный контроль", - отметил Загороднюк.

  • Согласно социологическому исследованию, проведенному ОБСЕ в ноябре, 67% женщин в Украине подвергались психологическому, физическому или сексуальному насилию, почти 50% женщин не знают, что делать в таких случаях.

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ВСУ минобороны воинская часть Андрей Загороднюк
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