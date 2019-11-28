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Почти 70% женщин в Украине подвергались насилию - опрос

Почти 70% женщин в Украине подвергались насилию - опрос - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
28.11.2019, 14:22

При этом 41% опрошенных женщин считают, что если муж обижает свою жену, то решаться это должно в рамках семьи

67% женщин в Украине подвергались психологическому, физическому или сексуальному насилию. Почти 50% женщин не знают, что делать в таких случаях. Таковы результаты социологического исследования, проведенного ОБСЕ.

В рамках исследования были опрошены 2048 женщин.

Две трети (67%) женщин в возрасте от 15 лет подверглись насилию. Причем в 28% случаев речь идет именно о сексуальном насилии.

"Еще одним ключевым выводом стало то, что женщины, чьи партнеры воевали во время конфликта, чаще становились жертвами насилия со стороны партнера", - говорится в исследовании.

41% опрошенных женщин считают, что если муж обижает свою жену, то решаться это должно в рамках семьи.

Социологи отмечают, что женщины часто не знают что делать, если они подвергаются насилию. Только 17% опрошенных считали себя достаточно информированными в этом вопросе, в то время как почти половина (48%) чувствовали, что плохо знают или совсем не знают, что им делать (17%).

Насилие против женщин очень тесно связано с недостаточностью гендерного равенства, что само по себе вытекает из наличия опасных стереотипов, считают эксперты ОБСЕ.

25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

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насилие опрос женщины социология гендер
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