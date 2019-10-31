В Косово учителя и полисмена обвинили в изнасиловании школьницы

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В Косово шесть человек, включая школьного учителя и полицейского, обвиняются в систематической сексуальном насилии против 16-летней школьницы. Об этом сообщает ВВС.

Ранее косовская полиция сообщила об аресте учителя, полицейского и гинеколога, которым сначала выдвинули подозрение в незаконном аборте.

Сейчас задержанные получили новое подозрение – "в совершении преступлений сексуального насилия, злоупотребления своим положением... и побуждении к незаконной беременности".

Согласно отчету правозащитной организации, девушка впервые была изнасилована в 2017 году ее учителем. Ей тогда было 16 лет.

По словам школьницы, когда она сообщила об этом случае в полицию, ее неоднократно насиловал сотрудник, назначенный для расследования этого дела.

Когда девушка забеременела, ее заставили сделать аборт.

Учитель и полицейский опровергают обвинения.

Этот случай потряс Косово, вызвав массовые демонстрации за права женщин.

В Бангладеш суд приговорил 16 человек к смертной казни за убийство 19-летней Нусрат Джахан Рафи из города Фени в 160 км от столицы, которая пожаловалась в полицию на сексуальные домогательства директора школы, а ее за это облили керосином и подожгли.